Prokuratura wraca do sprawy Tomasza Lisa. Czy jest szansa na wznowienie postępowania?

Śledczy wrócili do sprawy naruszania przez Tomasza Lisa nietykalności cielesnej współpracowniczek. Nie oznacza to jednak, że na pewno dojdzie do wznowienia postępowania i postawienia zarzutów byłemu szefowi "Newsweeka".