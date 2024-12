Polski F-35A "Husarz" pomyślnie odbył swój testowy lot

Maszyna o numerze AZ-02 c/n 3502 wystartowała z bazy Fort Worth w Teksasie. Lot, w którym uczestniczył także inny F-35A, trwał nieco ponad godzinę.

W sierpniu polski „Husarz” został w bazie w Fort Worth oficjalnie zaprezentowany i formalnie przekazany Polsce. W uroczystości uczestniczyli wiceminister obrony Cezary Tomczyk i przedstawiciele kadry dowódczej polskich Sił Powietrznych.

Po testach – szkolenia pilotów w bazie Ebbing Air Guard w Arkansas

Z Fort Worth polskie F-35A trafią do bazy lotniczej Ebbing Air Guard w stanie Arkansas, gdzie odbędą się szkolenia polskich pilotów. Według zapowiedzi koncernu Lockheed Martin jeszcze w tym roku Polska otrzyma drugi samolot, a do końca 2025 r. do Ebbing dostarczonych ma zostać sześć kolejnych egzemplarzy. Do Polski pierwsze F-35A trafią w 2026 r., najpierw do bazy w Łasku, a w 2027 r. do bazy w Świdwinie.

W sumie Polska ma otrzymać 32 myśliwce wraz z pakietem szkoleniowym oraz zapasowymi silnikami za łączną kwotę 4,6 mld dolarów.