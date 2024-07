Generał Skrzypczak o groźbach Rosji. „NATO też ma broń nuklearną”

Zdaniem generała na szczycie NATO, który rozpocznie się 9 lipca w Waszyngtonie, kwestią zasadniczą będzie kontynuacja wsparcia Ukrainy.

Reklama

Czytaj więcej Polityka Szczyt NATO w cieniu Trumpa. „Europa musi robić więcej” Szczyt NATO w USA odbędzie się na cztery miesiące przed wyborami. – Niezależnie, czy wygra Trump, czy Biden, obaj będą chcieli, by Europa robiła więcej w swojej obronie – mówi DW Jamie Shea, były wysoki urzędnik NATO.

— Szczyt NATO powinien potwierdzić wolę wsparcia Ukrainy do zwycięskiego końca. Czy on będzie zwycięski? Tego nie wiem. Natomiast na pewno chodzi o to, żeby to kontynuować, żeby ta koalicja państw wpierających Ukrainę, jeśli chodzi o pomoc militarną, rosła — skomentował były dowódca Wojsk Lądowych.

Jaka jest szansa na odzyskanie okupowanych terytoriów Ukrainy?

Dodał, że oczekuje inicjatyw politycznych budujących koalicję wokół Ukrainy w kontekście ewentualnych negocjacji.