Szef Sztabu Generalnego o sytuacji na granicy: Może dojśc do sytuacji, gdy użyją przeciw nam broni

- Skierowanie do wsparcia Straży Granicznej żołnierzy jest pewnym sygnałem, który wysyłamy. Żołnierzy z bronią palną. Dziś natura konfliktu hybrydowego uwidacznia nam się z całą mocą na granicy. Jest to ciągły wyścig między taktyką a technikami stosowanymi. Musi być wdrożona pełna skala wyposażenia, które posiadamy. Broń musi być przy nas obecna, może dojść do sytuacji, gdy broń palna będzie wykorzystywana przeciwko nam — mówił też gen. Kukuła.



- Następuje dalsza próba destabilizacji sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, jak również próba doprowadzenia do eskalacji zdarzeń,. Stąd ta daleko idąca nasza powściągliwość, by nie dać stronie przeciwnej podstawy do eskalacji działań - podkreślił.



Gen. Wiesław Kukuła o sytuacji na granicy: Presja migracyjna zostanie utrzymana

- Presja migracyjna zostanie utrzymana. To jest cel Białorusi, to jest cel Federacji Rosyjskiej. Mamy dane wywiadowcze, które potwierdzają, że ta presja zostanie utrzymana. Zakładamy długotrwałe utrzymanie Sił Zbrojnych jako wsparcie Straży Granicznej. Nie ustąpimy — zapowiedział gen. Kukuła.