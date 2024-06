Sondaż IBRiS dla „Rz”: Wojsko powinno strzelać do migrantów

Dlatego premier Donald Tusk zobowiązał ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza, aby przygotował propozycję zmian w prawie. Zostały one przyjęte w poniedziałek w czasie wyjazdowego posiedzenia Rady Ministrów w Białymstoku. Premier przypomniał, co ujawniliśmy w weekend, że wojsko używało w tym roku broni w celach ostrzegawczych na granicy ponad tysiąc razy. Tylko w maju – dodał – ponad 700 razy, co oznacza jego zdaniem, że dowódcy, przełożeni żołnierzy, nie blokowali użycia broni.

Zmiany dotyczące użycia broni przez wojsko

Wicepremier Kosiniak-Kamysz zaproponował nowelizację ustawy o obronie ojczyzny, do której zostałby dopisany fragment dotyczący zwolnienia z odpowiedzialności prawnej żołnierzy, którzy w określonych warunkach używają broni. Zatem żołnierze mogliby używać w czasie pokoju środków przymusu bezpośredniego, używać broni i innego uzbrojenia np. w przypadku odparcia próby przekroczenia granicy, ale też bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność „osoby oraz w celu przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu”, osobie niepodporządkowującej się wezwaniu do porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, albo tej, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń żołnierzowi lub innej osobie uprawnionej do posiadania broni. Dodatkowo premier wspomniał o możliwości użycia wojska na terenie kraju bez wprowadzenia stanu wojennego. Takie rozwiązania obowiązują w innych krajach, np. wojsko zabezpiecza duże masowe imprezy sportowe.

Czytaj więcej Wojsko Granica grozy. Bezkarni migranci, bezradne służby Pogranicznicy, policjanci, żołnierze mierzą się na polsko-białoruskiej granicy z wyzwaniami, jakich dotąd nie znali. Śmierć młodego żołnierza, który zginął ugodzony nożem, uświadomiła wszystkim grozę sytuacji.

Te propozycje w istocie wyjęte są częściowo z przygotowanego przez prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego projektu ustawy o działaniach organów władzy państwowej na wypadek zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Został on złożony w Sejmie w sierpniu w 2023 r., a jego modyfikacja – bez fragmentu dotyczącego użycia broni przez wojsko – już w nowej kadencji parlamentu w maju. Sejm zajmie się tym projektem 12 czerwca. W czasie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent namawiał rząd do poparcia projektu ustawy.