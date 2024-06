- To jest zwycięstwo narracji, która doprowadziła do tego, że Konfederacja uzyskała rekordowy wynik. Ta narracja jest bardzo niebezpieczna. Sytuacja, w której mielibyśmy poluzować zasady użycia broni to jest narracja, która prowadzi do wojny z Białorusią. Nikt tego nie wytłumaczył, ja starałem się w piątek — stwierdził też wiceminister obrony.



- Ja jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek zmiany jeśli chodzi o zasady użycia broni, jestem przeciwnikiem tego, że mielibyśmy strzelać i zabijać imigrantów, jestem przeciwnikiem zmiany charakteru operacji na granicy z policyjnej na wojskową. Jestem przeciwnikiem zmian, które zaproponowała Konfederacja — wyliczał.



Paweł Zalewski: Żołnierze strzelający na granicy strzelali na stronę białoruską

Na pytanie o zmiany w zasadach działania wojska na granicy Zalewski odparł, że "to jest absurd, by w ciągu weekendu wypracować jakąś nową koncepcję". - Ja jestem zwolennikiem utrzymania tego, co jest dzisiaj na granicy, czyli operacji policyjnej. Aby nie wpuszczać imigrantów, a nie do nich strzelać. Jeśli ktoś wyobraża sobie, że naszym zadaniem powinno być strzelanie do imigrantów, jak chce Konfederacja, to chce doprowadzić do wojny z Białorusią - podkreślał.



Granica polsko-białoruska PAP

Wiceminister obrony narodowej ostrzegł następnie ponownie, że strzelanie przez żołnierzy w stronę granicy z Białorusią „może doprowadzić do wojny”.