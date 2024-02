Polski generał liczy, że w ciągu kilku lat w naszym kraju pojawi się broń atomowa

Jednocześnie gen. Kraszewski mówił o wciąż dużej roli lotnictwa na współczesnym polu walki. W tym kontekście stwierdził, że przed przekazaniem Ukrainie myśliwców F-16 przez Zachód Kijowowi trudno będzie przeprowadzić kontrofensywę czy działania zmierzające do wyparcia sił Federacji Rosyjskiej ze swojego terytorium.

Gen. Jarosław Kraszewski uważa, że w Polsce pojawi się broń atomowa

Gen. Kraszewskiego pytano też o publikację „The Spectator”, w której pojawiła się sugestia, że na terenie Polski mogłaby pojawić się broń atomowa.



W tej chwili mamy do czynienia z tym, że działania zbrojne przenoszą się w przestrzeń kosmiczną Gen. Jarosław Kraszewski, były dyrektor departamentu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi w BBN

- Na to należy spojrzeć z kilku perspektyw. My od 1999 roku, gdy byliśmy w końcówce inwestowania w modernizację (sił zbrojnych), w tej chwili jesteśmy krajem wiodącym. Progres modernizacyjny naszych sił zbrojnych jest jednym z największych, jeśli mówimy o państwach NATO. Polska zawsze wskazywała wspieranie dla działań NATO zmierzających, by niebezpieczeństwa czyhające za naszymi granicami oddalać od granic NATO — wyliczał. Następnie zwrócił uwagę, że państwa, posiadające broń atomową, cieszą się dużym bezpieczeństwem, ponieważ przeciw takim krajom agresji nawet się nie planuje, nie mówiąc o realnym ataku.



- Posiadanie takiego arsenału uważam za wyzwanie kilku lat. Mam nadzieję, że do tego dojdzie — podsumował.