Gen. Skrzypczak ostro o MON. „To gorsze, niż by miała nas teraz najechać armia rosyjska”

- Jeżeli będziemy opierali się na tych, którzy stali za ministrem Błaszczakiem na ściankach, to gwarantuję, że to jest gorsze, niż by miała nas teraz najechać armia rosyjska - powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą” gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, apelując o odpolitycznienie armii.