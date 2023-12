- Trzeba rozdzielić wyraźnie - to, co jest polityczne i co jest domeną ministra- cywila, a to, co jest domeną wojskowych. Nie wolno tych rzeczy łączyć. Dobrym przykładem jest to, co robi (prezydent Ukrainy Wołodymyr) Zełenski - miesza się w dowodzenie i jakie są skutki tego, widać pod Bachmutem i Awdijiwką - wyjaśniał.



Czytaj więcej Konflikty zbrojne Gen. Waldemar Skrzypczak: Być może nastał czas, by Wołodymyr Zełenski ustąpił - Wywoływanie konfliktów między dowódcami wojskowymi, którzy dowodzą na froncie, jest bardzo złą drogą do umocnienia swojej pozycji - powiedział gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych, komentując działania prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. - To, co robi teraz, jeśli chodzi o zamieszanie w Kijowie, na pewno Ukrainie i sprawie Ukrainy nie służy - ocenił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem.

Emerytowany wojskowy skrytykował także obecnego ministra obrony Mariusza Błaszczaka, którego zdaniem „jest możliwe i tak będzie”, by Wojsko Polskie liczyło 300 tys. żołnierzy. - Nie wiem, na podstawie czego określono te 300 tys. Nie wynika to absolutnie ze struktur armii, tylko raczej z haseł propagandowych. Nie ma to odniesienia do rzeczywistości w ogóle - podkreślił.

Gen. Waldemar Skrzypczak: Nie wolno likwidować WOT

- Kluczową sprawą jest to, żeby zajmowali się armią ci, którzy robią to zawodowo. My, wojskowi, wiemy, jaki potencjał w państwie. Myśmy budowali rezerwy, budowali potencjał Sił Zbrojnych, wiemy, jaki jest potencjał w państwie, żeby móc powiedzieć: 300 tys. lub nie. To politycznie hasło, propagandowe. Dokonać trzeba głębokiej analizy. Po pierwsze, w obszarze demografii - uważam, że to jest kluczowa sprawa. Druga - to socjologia. Trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy w Polsce chcą być żołnierzami wszyscy obywatele którzy mogą nimi być. I trzecie, czy nas stać na utrzymanie trzystutysięcznej armii zawodowej. Nie stać nas. W związku z tym trzeba budować system mobilizacji, system rezerw i niech to będzie 300 tys., ale takiej armii, która będzie na gwizdek gotowa do tego, żeby stanąć w obronie ojczyzny - mówił weteran operacji w Iraku.



Pytany o przyszłość Wojsk Obrony Terytorialnej generał stwierdził, że „jest do duży potencjał i to są dobrzy ludzie na pewno”, w związku z czym nie można ich likwidować. - Natomiast WOT potrzebuje dozbrojenia. WOT musi zmienić swoją strukturę organizacyjną, proces szkolenia (...). WOT nie ma być jednostką wojskową, która robi podchody w nocy w lesie. Ma być formacją bojową. Z założenia deklarowano, że to będzie formacja bojowa. Jeśli bojowa, musi walczyć - w obronie, w terenie jeziornym, w górach, w mieście - to musi być wyposażona w sprzęt, uzbrojenie, które pozwoli prowadzić skuteczną walkę może nie na takim poziomie, jak wojska operacyjne, ale na poziomie zbliżonym. Zatem moim zdaniem WOT powinien być poddany głębokiej reformie - podsumował Waldemar Skrzypczak.