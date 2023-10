Były wiceszef SKW: Rezygnacja oficerów to krzyk, by armia była apolityczna

Matysiak tłumaczy, że "to nie jest tak, że żołnierzy w systemie "wyrzucił" komputer, ale z własnej nieprzymuszonej woli złożyli wypowiedzenie stosunku służbowego".

- To ich indywidualna decyzja. Mają prawo nie podawać przyczyny. Ale patrząc na to, co się dzieje ostatnio w polskiej armii, ich decyzja może mieć z tym związek - mówi pułkownik.

Jego zdaniem generałowie Andrzejczak i Piotrowski mogli zrezygnować ze swoich funkcji po wyborach parlamentarnych, ale fakt, że zrobili to teraz, ma dać do zrozumienia, że są w pełni świadomi, jaka sytuacja panuje w armii i domagają się wyjęcia wojska spod wpływu polityków.



Matysiak uważa, że generałowie nie mogli zaakceptować tego, że minister wybiera sprzęt wojskowy, a także to, że szef MON podejmował decyzje za dowództwo.



- Skrajnym przypadkiem była sprawa rosyjskiej rakiety, która wleciała do Polski. Kierownictwo MON zarządziło, by nie robić nic lub siedzieć cicho. Te napięcia przyniosły kumulację. Rezygnacja żołnierzy z dowództwa armii, to krzyk, by armia była apolityczna - mówi pułkownik. - Pytanie, jaka atmosfera musi być obecnie w wojsku, żeby najważniejsi żołnierze decydowali się na taki ruch. I w takim momencie - dodaje.