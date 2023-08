W czwartek Błaszczak ogłosił w Programie 1 Polskiego Radia, że liczba żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej „będzie mniej więcej takiej wielkości, jak była wcześniej, kiedy dochodziło do tego ataku w 2021 roku”. - To będzie około 10 tys. żołnierzy – 4 tys. żołnierzy to będą żołnierze zaangażowani bezpośrednio w operację, która dotyczy wsparcia Straży Granicznej na granicy, i 6 tys. w odwodzie - tłumaczył, dodając, że będą to „żołnierze, którzy będą tam doskonalili swoje umiejętności w garnizonach odtworzonych na wschodzie kraju przez rząd PiS”.

Minister obrony: W ciągu dwóch lat będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie

Błaszczak zadeklarował także, że „w ciągu dwóch lat będziemy mieć najsilniejszą armię lądową w Europie”, pod warunkiem, że proces wzmacniania wojska będzie kontynuowany. - A jedynym gwarantem kontynuacji tego procesu jest PiS - przekonywał. - Lepiej wydawać na Wojsko Polskie, niż na wojska obce - argumentował.

- Niektórzy przedstawiciele opozycji się zarzekają, że nie będą tych kontraktów (na dostawy sprzętu wojskowego - red.) wymawiać. Pamiętajcie o spotkaniu zorganizowanym przez byłych prezydentów (Bronisława) Kwaśniewskiego i (Aleksandra) Komorowskiego, na którym liczni prominentni działacze opozycji mówili, że za dużo tego sprzętu kupuję, że jest on drogi - dodał, nawiązując do artykułu „Polityki”, według której Polska na zakupy dla wojska do 2035 roku wyda nawet 650 mld zł spoza budżetu.