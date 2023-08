Defilada wojskowa w Warszawie. Wielki pokaz siły na Wisłostradzie

– W tym szczególnym czasie zapraszamy do udziału w obchodach święta Wojska Polskiego we wszystkich zakątkach naszego kraju. Będziemy zarówno w małych miejscowościach, jak i dużych miastach po to, aby każdy mógł wspólnie z żołnierzami świętować zwycięstwo z 1920 roku oraz towarzyszyć żołnierzom w dniu ich święta – czytamy na stronie MON-u.

Armia będzie zachęcała do wstąpienia w jej szeregi. Na piknikach będzie można się dowiedzieć, jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. – Nasi rekruterzy odpowiedzą na każde pytanie i podpowiedzą, w jaki sposób zostać żołnierzem dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Przedstawią możliwości służby w wybranej przez siebie specjalności i wskażą miejsca służby na terenie całego kraju – zachęca MON.

Święto Wojska Polskiego przypada w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, która rozstrzygnęła losy wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa odbyła się na przedpolach Warszawy i zakończyła się zwycięstwem Polski. Naczelnym wodzem był marszałek Józef Piłsudski, a szefem sztabu generalnego gen. Tadeusz Rozwadowski. Był to kulminacyjny moment działań wojennych, w wyniku których ukształtowały się granice II Rzeczpospolitej po okresie zaborów i I wojnie światowej.