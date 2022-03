Źródła dyplomatyczne, na które powołuje się cypryjska prasa, potwierdziły, że władze wyspy nie zezwoliły na zacumowanie pięciu rosyjskich okrętów w porcie w Limassol. Jak zaznaczono, były to fregaty i łodzie wsparcia, które miały przybić do brzegu w celu tankowania i uzupełnienia zapasów.



Reklama

Media donoszą, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cypru „ustnie” poinformowało Rosję, że w związku z agresją na Ukrainę wygasła umowa o udostępnienie obiektów i pozwoleniu na cumowanie. Zmusiło to rosyjskie jednostki do poszukiwania innego portu do tankowania - czytamy.



Cypryjskie media nie podają nazw okrętów, którym miano odmówić cumowania.



Wcześniej Cypr zamknął swoją przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów.