W poniedziałek inwestorzy znów z większym optymizmem spoglądają na złotego, co umocniło go względem najważniejszych walut. Przed południem dolar wyraźnie osłabił się względem polskiej waluty, schodząc do poziomu 3,73 zł. Tak nisko amerykańska waluta nie była notowana od ponad miesiąca.

Mniejsze spadki notowało euro, które po porannej przecenie znalazło się na poziomie 4,25 zł. Jednocześnie nieco mocniej zniżkował frank szwajcarski, którego kurs obniżył się do ok. 4,54 zł.

Inwestorzy odetchnęli z ulga po decyzji Donalda Trumpa w sprawie ceł

Polską walutę w poniedziałek mocno wspierają czynniki globalne. Na rynku globalnym nastroje wyraźnie poprawiły się, co przekłada się euro znaczne umocnienie euro względem dolara. Notowania pary EURUSD wróciły powyżej poziomu 1,14.

Powrót optymizmu wśród inwestorów to odpowiedź na wycofanie się Stanów Zjednoczonych z nałożenia 50-procentowych ceł na towary sprowadzane z Unii Europejskiej z początkiem czerwca, co zostało przejęte przez inwestorów z dużą ulgą. Nie oznacza to całkowitej rezygnacji z planów ich wprowadzenia, ale dzięki tej decyzji Trumpa, kraje UE zyskały więcej czasu na negocjacje, co jednocześnie oddala perspektywę wojny handlowej.