Trwa dobra passa naszej waluty. Czwartkowy poranek przynosi kolejne umocnienie złotego. Sprzyjają mu dobre nastroje rynkowe, a także osłabienie dolara. To właśnie w stosunku do amerykańskiej waluty złoty umacnia się najmocniej. Jest to ruch o 0,5 proc. i dolar jest wyceniany na 3,96 zł. Złoty zyskuje także wobec euro, ale tutaj ruch jest tylko nieznaczny. Wynosi 0,1 proc. i wspólna waluta jest wyceniana na 4,31 zł.

Reklama

Złoty pozostaje mocny korzystając ze wsparcia rynków bazowych

- Wydarzeniem ostatnich godzin jest publikacja wyników za IV kwartał ze strony amerykańskiej Nvidii po sesji w USA. Spółka ostatecznie przekroczyła prognozy co powinno wspierać szerokie nastroje rynkowe. Widoczne to jest w kwotowaniach futures na indeksy w USA. Na północ kieruje się również eurodolar, co wspiera wyceny walut rynków wschodzących w tym złotego. Lokalnie warto wspomnieć o dwóch rzeczach: powrocie tematu medialnego dotyczącego postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Uczestnicy rynku podchodzą dość sceptycznie do takiego scenariusza, wskazując iż niezależność banku jest zwyczajowo jedną z podstaw oceny perspektyw rynku walutowego i gospodarki. Ponadto podano informacje, iż to zmiana kursu złotego na rynku walutowym spowodowała 31 mld straty ze strony NBP. Z rynkowego punktu widzenia PLN pozostaje mocny korzystając ze wsparcia rynków bazowych — wskazuje Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.