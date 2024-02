Adam Glapiński daje pretekst do umocnienia kursu złotego

Czwartek należał do złotego. Mimo, że warunki zewnętrzne nie były jakoś wyjątkowo sprzyjające, to nasza waluta prezentowała się wyjątkowo mocno. Szukają uzasadnienia tego ruch trzeba wzrok skierować w stronę prezesa NBP Adama Glapińskiego.

Reklama

Czytaj więcej Dane gospodarcze Prezes NBP Adam Glapiński uciął spekulacje o obniżce stóp procentowych W tym roku w Radzie Polityki Pieniężnej nie będzie większości, która mogłaby poprzeć wniosek o obniżkę stóp procentowych - ocenił w czwartek prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

O ile bowiem w pierwszej części dnia złoty notował niewielkie zmiany, co było pokłosiem niewielkiego ruchu na globalnym rynku walutowym i niewielkich wahań dolara, tak w drugiej części sytuacja zmieniła się o 180 stopni. Złoty zaczął wyraźnie zyskiwać wobec głównych walut. O 0,5 proc. umacniał się wobec euro i wycena wspólnej waluty po południu zjechała w okolice 4,31 zł. W stosunku do dolara złoty zyskiwał z kolei 0,4 proc. i ten był wyceniany na 4,01 zł. O 0,5 proc. taniał także frank szwajcarski za którego płacono 4,58 zł. Co takiego wydarzyło się w drugiej części dnia?

Brak obniżek wspiera złotego

Swoje pięć minut miał Adam Glapiński, prezes NBP. W środę RPP zostawiając stopy procentowe na niezmienionym poziomie co prawda nie wpłynęła znacząco na rynek, ale czwartkowe wydarzenia pokazują, jak wielka jest moc słów prezesa. Ten powiedział, że m.in., że silny złoty pomaga w walce z inflacją, ale co ważniejsze wskazał także, że w tym roku może już nie dojść do obniżek stóp procentowych.