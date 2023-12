Zarówno dolar jak i euro zyskują na wartości wobec złotego. Kursy USD/PLN i EUR/PLN rosną w środę po około 0,4 proc. W południe dolar jest wyceniany na 4,02 zł, zaś euro kosztuje 4,34 zł. Złoty reaguje na ostatnie osłabienie euro do dolara. Kurs głównej pary walutowej zszedł poniżej 1,08, tymczasem jeszcze pod koniec listopada atakował pułap 1,10.

Gołębie sygnały

Jak tłumaczy Łukasz Zembik z Oanda TMS Brokers, słabsze zachowanie euro w ostatnich kilkunastu godzinach to pokłosie sygnałów z EBC.

– Wczoraj Isabela Schnabel dość odważnie wypowiedziała się na temat przyszłości polityki monetarnej prowadzonej przez EBC. Przekazała ona pewne gołębie sygnały we wczorajszym porannym wywiadzie dla agencji Reuters, w którym mniej więcej wykluczyła dalsze podwyżki stóp procentowych. Choć jeszcze przed wywiadem wydawało się to mało prawdopodobne, rynek wykorzystał tę okazję do dalszych spekulacji na temat obniżek kosztu pieniądza, pomimo faktu, że pani Schnabel nie chciała zdradzić, czy i kiedy nastąpią cięcia stóp – komentuje Zembik.