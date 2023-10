Kurs złotego czeka na nowe impulsy. Najpierw dane o inflacji

Wczorajsza sesja na rynku walutowym przyniosła dość wyraźne umocnienie złotego. Nasza waluta zyskiwała czy to do dolara czy też do euro. - Spadek awersji do ryzyka nie sprzyjał notowaniom dolara, który osłabił się względem koszyka walut. Złoty zyskał na globalnej poprawie nastrojów i wzroście EUR/USD - wskazują ekonomiści PKO BP.

Po takim ruchu uspokojenie nastrojów jest czymś naturalnym i właśnie dzisiaj o poranku mamy z tym do czynienia. Dolar jest wyceniany na 4,19 zł, euro kosztuje 4,45 zł, zaś frank szwajcarski kosztuje 4,64 zł. Poziomy te są porównywalne z tym, co widzieliśmy wczoraj na koniec dnia.

Czytaj więcej Waluty Polityka winduje złotego. Zdaniem analityków wciąż jest potencjał do umocnienia Wspierany wynikami wyborów parlamentarnych złoty zmierza do zakończenia miesiąca wśród dwóch najszybciej rosnących walut na świecie. Zdaniem analityków może jeszcze nieco zyskać.

- Wtorkowy, poranny handel na rynku walutowym nie przynosi istotniejszych ruchów na eurodolarze. Zloty nieznacznie umacnia się w ramach trwającej konsolidacji - podkreśla Konrad Ryczko, analityk DM BOŚ.

Inflacja i czekanie na Fed

Jaki atrakcje czekają nas dzisiaj? O godz. 10 wstępny odczyt inflacji CPI w październiku, co jest kluczowe z punktu widzenia krajowego rynku. - Przedział szacunków rynkowych wg ankiety Parkietu to 6,2-6,9 proc. r/r z medianą 6,6 proc. r/r wobec z 8,2 proc. r/r we wrześniu. Nasz szacunek wynosi 6,7 proc. r/r, czyli jest nieco powyżej konsensusu. Według naszych szacunków, w kierunku spadku inflacji CPI w październiku działały wszystkie główne kategorie koszyka zakupowego. Wyraźny spadek inflacji, w skali zgodnej lub przekraczającej wskazania konsensusu, może w naszej ocenie ożywić rynkowe oczekiwania na obniżki stóp procentowych NBP - wskazują ekonomiści PKO BP.