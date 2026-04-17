„We wszystkich miastach, w których rządzi Lewica, będziemy wykonywać wyroki europejskich i polskich sądów w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Każda rodzina musi być chroniona przez państwo” - napisał Czarzasty na X.

Reklama Reklama

Jakie to miasta? Lewica rządzi lub współrządzi m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Poznaniu, Częstochowie, Rzeszowie, Włocławku, Ostrowie Wielkopolskim, Świdnicy i Będzinie.

Małżeństwa jednopłciowe dzielą koalicję

Wpis Czarzastego ma związek z pogłoskami o sporze, jaki ma narastać w koalicji rządzącej po marcowym wyroku NSA i listopadowym wyroku TSUE w sprawie przeniesienia do polskich aktów stanu cywilnego zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych.

Jak podał serwis OKO.press, rząd chce ograniczyć skutki wyroków NSA i TSUE tylko do jednej sprawy konkretnej pary jednopłciowej, w której sprawie orzekał TSUE. "Przy boku premiera powstał nawet specjalny zespółpod przewodnictwem ministra Macieja Berka , którego celem jest ograniczenie skutków przełomowych orzeczeń" - podał serwis.

Za takim ograniczeniem ma optować resort spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego (Platforma Obywatelska). Tymczasem resort cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego (Lewica) przygotował dla urzędów stanu cywilnego projekt rozporządzenia z nowym wzorem aktu małżeństwa, w którym uwzględniono wyrok TSUE.

MSWiA twierdzi, że pełnej implementacji wyroku TSUE nie da się przeprowadzić wyłącznie przez techniczną korektę formularzy USC, bo wykonanie orzeczenia o charakterze generalnym wymaga ustawowych zmian legislacyjnych. W najbliższym czasie ma dojść do spotkania obu ministrów i przedstawiciela KPRM w tej sprawie.

Przypomnijmy: w listopadzie 2025 r. Trybunał Sprawiedliwości UE, odpowiadając na pytania polskiego NSA, stwierdził, że państwo członkowskie UE, w tym Polska, nie musi umożliwiać zawierania małżeństw osób tej samej płci, ale ma obowiązek uznać małżeństwo dwóch obywateli Unii tej samej płci legalnie zawarte w innym państwie członkowskim.

Uwzględniając odpowiedź TSUE Naczelny Sąd Administracyjny w marcu 2026 r. zobowiązał polski USC do dokonania transkrypcji aktu małżeństwa zawartego w Niemczech przez dwóch Polaków. NSA zastrzegł, że chodzi wyłącznie o przeniesienie treści niemieckiego dokumentu do polskich aktów, co jest jedynym sposobem administracyjnego uznania małżeństwa zawartego w innym państwie członkowskim. Oddzielnym zagadnieniem jest zakres uznania skutków tej transkrypcji na terenie Polski w obszarze prawa publicznego i prywatnego, a także administracyjnego, podatkowego, cywilnego czy rodzinnego itd. NSA podkreślił też, że przepisy prawa unijnego nie nakładają na państwa członkowskie obowiązku wprowadzenia do ustawodawstwa krajowego instytucji małżeństwa osób tej samej płci.