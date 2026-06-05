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„Rozrywkowe gołębie”: Fast food dla ptaszydeł

Z „Rozrywkowych gołębi” nie warto się uczyć sztuki dokarmiania ptaków…

Publikacja: 05.06.2026 16:40

„Rozrywkowe gołębie”: Fast food dla ptaszydeł

Foto: mat.pras.

Michał Zacharzewski

Kiedyś gołębie chwalono za sprawne dostarczanie wiadomości i ceniono je również w kuchni. Do tego zapewniały naturalny nawóz i całkiem niezłą rozrywkę – ich wyścigi od końca XIX wieku cieszyły się sporym zainteresowaniem. Dziś ptaki te straciły na znaczeniu. Zwłaszcza mieszkańcy miast patrzą na nie z niechęcią, chociażby za skuteczne zakłócanie niedzielnych spacerów.

Imprezowa gra karciana „Rozrywkowe gołębie” stara się poprawić dobre imię gołębi i robi to całkiem skutecznie. Podczas zabawy gracze starają się nakarmić swoje ptaki. W tym celu serwują im rozmaite smakołyki od kamieni, ziarna czy zwykłych okruchów po smakowite zestawy z fast foodów. Kombinować muszą, bo stworzenia te występują w kilku różnych typach różniących się zdolnościami specjalnymi. Napełnienie ich brzuszków wymaga zastosowania odpowiedniej liczby wiktuałów i… uniknięcia knowań przeciwników.

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