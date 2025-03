Kto płaci za błąd sądu lub syndyka? Wierzytelność w postępowaniu upadłościowym

– Praktyka co do zasady była dwojaka: albo syndyk był zobowiązywany do uzupełnienia złożonej już listy wierzytelności o to dodatkowe zgłoszenie, albo zobowiązywano go do sporządzenia tzw. uzupełniającej listy wierzytelności, która obejmowała to „odnalezione” zgłoszenie wierzytelności. Jeżeli wierzyciel był jednak nieaktywny i nie śledził przebiegu postępowania, faktycznie mogło dojść do sytuacji podobnej, w której przeoczono zgłoszoną wierzytelność – wyjaśnia sędzia Lipowicz.

Zaznacza, że choć w wydziale upadłościowym orzeka już ponad 21 lat, to tylko raz spotkał się z taką sytuacją. Polegała ona na tym, że wprawdzie sędzia komisarz przekazał syndykowi zgłoszenie wierzytelności, ale syndyk, z uwagi na przeoczenie, nie ujął wierzyciela na liście wierzytelności.

– Niestety, tak samo jak w tej sprawie wierzyciel nie podjął żadnych działań w celu ustalenia, dlaczego nie został ujęty na liście wierzytelności i sprawa została zakończona – dodaje sędzia Lipowicz.

Co ważne, jak dodaje prof. Anna Hrycaj z Uczelni Łazarskiego, po zmianie przepisów wierzyciele mają pełną możliwość bieżącego monitorowania przebiegu postępowania upadłościowego i mogą w każdej chwili zareagować na ewentualny błąd przed prawomocnym zakończeniem postępowania.

– Problem rzeczywiście był, bo śledzenie na bieżąco obwieszczeń publikowanych w MSiG było trudne. Jednak od 1 grudnia 2021 r. upadłości są całkowicie zinformatyzowane i w całości odbywają się w systemie teleinformatycznym. Zgłoszenia wierzytelności nie dokonuje się już do sędziego-komisarza, lecz bezpośrednio do syndyka za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Po wstępnej weryfikacji wierzytelności przez syndyka każdy wierzyciel dostaje od razu dostęp do akt upadłościowych i może na bieżąco, logując się do systemu, sprawdzać stan postępowania. Problem ten został więc rozwiązany w sposób systemowy, a wierzyciele mają narzędzia do tego, by patrzeć organom na ręce – tłumaczy prof. Hrycaj.