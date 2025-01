Twierdzi pan, że osoby pobierające minimalne wynagrodzenia cieszą się w Polsce de facto immunitetem egzekucyjnym. Dlaczego?

Przepisy o egzekucji z wynagrodzenia za prace są tak skonstruowane, że całe wynagrodzenie netto osoby zarabiającej minimalną pensję jest chronione przed egzekucją. Oznacza to, że pracodawca na wniosek komornika nie może potrącić nawet złotówki. Wyjątkiem jest sytuacja, w której komornik dochodzi roszczeń alimentacyjnych. Na rzecz dziecka komornik może zająć nawet 60 proc. najniższej pensji. W przypadku każdej innej wierzytelności – nie ma takiej możliwości. Proszę zwrócić uwagę, na swego rodzaju hipokryzję państwa, które z jednej strony uznaje, że zarabiający najniższą pensję dłużnik – choćby był singlem mieszkającym jeszcze u rodziców – jest tak biedny, że komornik nie może mu zająć choćby złotówki, a z drugiej strony to samo państwo uznaje, że samotna matka zarabiająca to samo 4666 zł brutto jest na tyle bogata, że nie przysługuje jej żadne świadczenie z funduszu alimentacyjnego. To w końcu osoba pobierająca minimalne wynagrodzenia jest biedna czy bogata?

Reklama

Czytaj więcej Konsumenci Komornika nie musi się bać już 3,5 mln Polaków. To pozornie dobra informacja Wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia rośnie kwota wolna od egzekucji, co powoduje wzrost kosztów udzielanych pożyczek i coraz większe trudności w odzyskiwaniu długów przez banki, samorządy oraz Skarb Państwa.

Domyślną formą wypłaty pensji jest przelew na konto, a przy egzekucji z rachunku bankowego wolne od egzekucji jest już nie 100 a 75 proc. najniższej pensji. Czy komornik może dokonać zajęcia 25 proc. pensji w ten sposób?

Bank na wniosek komornika dokona zajęcia środków na koncie przekraczających 75 proc. minimalnego wynagrodzenia, jednak jeśli dłużnik złoży skargę na czynności komornika, w której wskaże, że zgromadzone pieniądze pochodzą z pensji, to sąd będzie musiał ją uwzględnić. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w przypadku egzekucji z takich świadczeń jak emerytury czy renty, wolne od egzekucji jest 75 proc. świadczenia, co oznacza, że 25 proc. podlega zajęciu. Dlaczego zatem ustawodawca nie widzi problemu w tym, by prowadzić egzekucję z emerytury dłużnika, która często jest dużo niższa od minimalnego wynagrodzenia, a zakazuje tego w stosunku do osób pracujących. Przecież to sprzeczne z elementarnymi zasadami sprawiedliwości. Co więcej powoduje to całkowite poczucie bezkarności dłużnika wobec wierzycieli, ale też w szerszym wymiarze. Ostatnio miałem przypadek człowieka, który po raz drugi został złapany na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości, wobec czego sąd zasądza obowiązkowe świadczenie w wysokości 10 tys. zł. Tylko co z tego, skoro zarabia on pensję minimalną. Nie trzeba się przejmować mandatami, skoro realne możliwości wyegzekwowania grzywien są nikłe. Można zatem uprościć procedurę - zamiast wystawiać mandat czy kierować wniosek o ukaranie do sądu, a następnie angażować komornika do wyegzekwowania grzywny, niech taka osoba posiadająca „immunitet egzekucyjny” od razu okazuje zaświadczenie o tym, że zarabia minimalne wynagrodzenie i będzie można umorzyć sprawę.

Pan tu sobie dworuje, ale takie rozwiązanie pozwoliłoby zaoszczędzić grube miliony.

Prawda? No, ale politycy nie chcą poważnie podejść do sprawy. Przecież obecna sytuacja robi krzywdę dłużnikom. Dotyka ich wykluczenie finansowe. Banki, widząc, że ktoś zarabia pensję minimalną, niechętnie udzielają pożyczek, wiedząc, że gdy klient przestanie spłacać raty, nie będzie można przeprowadzić skutecznej egzekucji. Takie osoby skazane są więc na usługi firm pożyczkowych, a koszty takich pożyczek są o wiele większe. Osobom zarabiającym minimalną pensję, które są dłużnikami, nie opłaca się też zarabiać więcej, bo wiedzą, że tę nadwyżkę zajmie im komornik, albo zarabiają taką kwotę tylko na papierze, a resztę pracodawca wypłaca im pod stołem. Traci na tym nie tylko ZUS, społeczeństwo, komornik czy wierzyciel. W dłuższej perspektywie traci na tym najbardziej sam dłużnik. Dlatego zawsze zachęcam takie osoby do dobrowolnych wpłat, tłumacząc im, że wierzyciel o nich nie zapomni i wróci, gdy ci przejdą na emeryturę. Wówczas egzekucję z tego świadczenia będzie już można prowadzić. Tyle tylko, że emerytura osoby zarabiającej najniższą krajową będzie niska, za to narosłe przez lat odsetki ogromne. Politycy muszą uświadomić sobie, że jest więc pseudoochrona dłużnika. Ale to jest głos wołającego na puszczy, bo nikt nie chce podjąć takiej decyzji przed wyborami.