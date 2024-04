Ponad 1,3 tys. rozpatrzonych skarg nadzwyczajnych

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, do SN wpłynęło łącznie 207 takich skarg od tzw. „dawnych” orzeczeń. 203 z nich zostały przez SN załatwione. Jak? Najczęściej — w 82 przypadkach — wyroki uchylono i przekazano sprawę do ponownego rozpoznania, po 24 skargach orzeczenie uchylono i sprawę umorzono. W kilku przypadkach orzeczenie uchylono albo uchylono wyrok i rozstrzygnięto sprawę merytorycznie. 68 takich skarg zostało oddalonych, a 16 odrzuconych.

Ogólna liczba skarg nadzwyczajnych skierowanych do SN jest zdecydowanie wyższa. Do końca marca do sądu tego wpłynęło ponad 2,1 tys. skarg, a ponad 1,3 tys. zostało załatwionych. Najwięcej, bo 620 z nich zostało zwróconych z powodu braków formalnych. W 259 sprawach orzeczenie uchylono i przekazano do ponownego rozpoznania, 45 wyroków uchylono i umorzono, 19 orzeczeń uchylono i sprawy rozstrzygnięto merytorycznie. SN oddalił 171 skarg, a 76 odrzucił, umorzono 31 spraw.

Najwięcej skarg nadzwyczajnych – 1568 – wniósł prokurator generalny. 317 takich skarg skierował RPO, 94 - rzecznik finansowy, 77 - rzecznik małych i średnich przedsiębiorców. Inne uprawnione podmioty wniosły poniżej 10 skarg.

Prokuratura krytycznie o skardze nadzwyczajnej

Rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” nie ocenia dotychczasowego stosowania skargi nadzwyczajnej pozytywnie. Zauważa, że w polskim prawie istnieją jeszcze inne, jej zdaniem bardziej skuteczne, nadzwyczajne środki zaskarżenia.

- Skarga nadzwyczajna dubluje w jakimś sensie kasację. Nie nazwałabym wprowadzenia tej instytucji do porządku prawnego sukcesem. Nie okazała się skutecznym instrumentem do podważania prawomocnych wyroków. Liczba skarg nadzwyczajnych, które wpłynęły do SN nie jest znacząca w porównaniu do np. kasacji. Poza tym niewielka liczba tych skarg została przez sąd uwzględniona - mówi prok. Adamiak.