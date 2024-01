Jak podaje Urząd m.st. Warszawy, w 2023 roku w stolicy Polski urodziło się ponad 29,2 tys. dzieci, czyli o 2,7 tys. mniej niż w roku poprzednim. Najpopularniejszym imieniem żeńskim nadawanym w 2023 roku w Warszawie było imię Zofia. Nadano je 509 dziewczynkom. Natomiast chłopców najczęściej nazywano imieniem Jan, tak było aż w 678 przypadkach. Na świat przyszło też 555 Aleksandrów, 509 Antonich i 487 Stanisławów. Oprócz 509 Zofii, w Warszawie urodziły się 432 Julie, 406 Laur i 403 Alicji.

Najrzadsze imiona nadawane w stolicy to Pamela, Ludmiła, Lucylla, Marcjanna, Apollonia oraz Gościmir, Tolisław, Euzebiusz, Lucjusz i Filon.

Alicja wraca do łask w Trójmieście

Liczba dzieci urodzonych w Gdańsku spada czwarty rok z rzędu. Maluchów było o 613 mniej niż w roku 2022 i aż o 2063 mniej niż w roku 2019 — poinformowała na stronie www.gdansk.pl Grażyna Gorczyca, kierownik Urzędy Stanu Cywilnego w Gdańsku. Podała także statystyki imion. Jak mówi, w pierwszej dziesiątce imion żeńskich niewiele się zmieniło.

- W czołówce w większości od lat pozostają te same imiona, raz sięgając podium, raz z niego spadając. Np. najczęściej wybierana w roku ubiegłym Laura, w 2022 roku była zaledwie na miejscu czwartym. Z kolei “królowa” roku 2022 — Zuzanna, rok później nie była już tak często wybierana (spadek na 3 pozycję, ex aequo z Julią). Natomiast Zofia i Maja w ubiegłym roku tylko wymieniły się miejscami na “pudle (Zosia w 2022 roku była na drugim, a Maja na trzecim miejscu). Nowością wśród najpopularniejszych imion żeńskich jest Alicja, ze stawki wypadła zaś póki co Klara — informuje Grażyna Gorczyca.

Laura — imię nadano 122 razy, Zofia — 107, Zuzanna oraz Julia — 103, Maja — 101, Helena i Oliwia — 83, Hanna — 74, Liliana — 73, Alicja — 71