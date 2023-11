PESEL będzie można zastrzec już od piątku. Jak to zrobić?

W przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Dlaczego warto zastrzec PESEL

Bank lub inna instytucja finansowa zajrzy do rejestru i sprawdzi, czy numer PESEL danej osoby jest zastrzeżony. A od 1 czerwca 2024 r. będzie musiała to robić także we własnym interesie. Jeżeli np. udzieli pożyczki bez weryfikacji PESEL, to nie będzie mogła domagać się zaspokojenia roszczenia z tytułu tej umowy ani też zbyć wierzytelności powstałej z tego tytułu. Z jednym wyjątkiem - gdy umowa została zawarta online, a pożyczkobiorca został uwierzytelniony z wykorzystaniem indywidualnych danych uwierzytelniających .

Sprawdzanie rejestru PESEL przeprowadzi nie tylko bank, ale także m.in. leasingodawca, operator telefonii komórkowej przed wydaniem duplikatu SIM, a także notariusz przed dokonaniem czynności notarialnej dotyczącej sprzedaży lub obciążenia nieruchomości oraz sporządzeniu pełnomocnictwa do dokonania takich czynności.