W poniedziałek Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wydał ważną uchwałę, która może dotyczyć wielu skarżących. I nie ma dla nich dobrych wieści. Wynika z niej bowiem jasno, że gdy ktoś skarży np. postanowienie o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania czy chciał przywrócenia terminu, ale urzędnicy mu odmówili, nie może liczyć na ochronę tymczasową w głównej kwestii merytorycznej.

Rzecz idzie o bardzo praktyczną kwestię

Uchwała ma tzw. charakter abstrakcyjny, czyli nie ma związku z żadnym konkretnym sporem sądowym. A zapadła na wniosek prezesa NSA, który zwrócił uwagę na rozbieżność w orzecznictwie.

Konkretnie chodziło o to, czy w postępowaniu sądowoadministracyjnym, zainicjowanym skargą na trzy kategorie postanowień, tj. stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania, o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oraz stwierdzające jego niedopuszczalność, dopuszczalne jest wstrzymanie wykonania decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji?

A rzecz idzie o bardzo praktyczną kwestię, kiedy dochodzi do wykonalności już decyzji pierwszej instancji, bo np. ktoś spóźnił się z odwołaniem od niej. Wówczas co do zasady decyzja staje się ostateczna, czyli można ją wykonać i nie da się jej zaskarżyć do sądu.

Jej adresat, jeśli nie zawinił spóźnieniu, może jednak złożyć wniosek o przywrócenie terminu do odwołania. Na odmowę przysługuje zaś skarga do sądu administracyjnego. Tylko że ta nie wstrzymuje wykonania samej decyzji.