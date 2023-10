Do czego służy profil zaufany? To narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu. Jest bezpłatny. Można go założyć i potwierdzić także przez internet przy pomocy zewnętrznego dostawcy tożsamości, np. w systemie bankowości elektronicznej banku, w którym mamy rachunek.

Profilem zaufanym można m.in.:

- załatwić sprawę w ZUS,

- zalogować do Internetowego Konta Pacjenta (IKP),

- podpisać JPK_VAT,

- złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej,