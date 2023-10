Po wynikach wyborów

Protesty przeciwko ważności wyborów do Sejmu lub Senatu wnosi się do Sądu Najwyższego na piśmie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą w Dzienniku Ustaw. Nie ma możliwości skutecznego złożenia protestu przed ogłoszeniem wyników wyborów. Protest można złożyć bezpośrednio do SN (na Punkcie Obsługi Interesantów w budynku SN przy pl. Krasińskich 2/4/6). Można go też nadać w placówce Poczty Polskiej, a nadany u innego operatora musi wpłynąć do SN przed upływem terminu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Dlatego wysłanie protestu np. kurierem nie gwarantuje zachowania terminu.

Wyborcy przebywający za granicą lub na polskim statku morskim mogą złożyć protest, właściwemu terytorialnie konsulowi, lub kapitanowi statku. W takim przypadku trzeba dołączyć do protestu zawiadomienie o ustanowieniu pełnomocnika lub pełnomocnika do doręczeń, który zamieszkuje w Polsce. Protest nadany do konsula wysłany pocztą zagraniczną lub kurierem musi wpłynąć do urzędu konsularnego przed upływem terminu do wniesienia protestu.

Prawo wniesienia protestu wyborczego ma wyborca, pełnomocnik wyborczy oraz przewodniczący właściwej komisji wyborczej. Takiego prawa nie mają np. fundacje. Protest można wnieść osobiście, ale też przez pełnomocnika (adwokata, radcę). Musi być wniesiony na piśmie. Nieważne będzie wniesienie go faksem, mailem czy przez ePUAP.

Rozpoznany może być tylko protest zawierający wszystkie formalne wymogi określone w Kodeksie wyborczym, ale też warunki pisma procesowego określone w art. 126 i następne Kodeksu postępowania cywilnego. Chodzi w szczególności: