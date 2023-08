Ranking najpopularniejszych imion dla dziewczynek nie przynosi spektakularnych zmian w stosunku do danych z drugiej połowy 2022 roku. Na prowadzeniu utrzymuje się popularna od dawna Zosia. Tuż za nią znajdziemy Zuzię, która również utrzymała swoją pozycję w stosunku do poprzedniego rankingu. Miejsce 3. zamiast Hani obejmuje Laura. Do pierwszej dziesiątki dołączyła też Marysia.

Top 10 imion dla córek

(w nawiasie pozycja w drugiej połowie 2022 roku):

1. Zofia - 2626 (utrzymuje prowadzenie),

2. Zuzanna - 1877 (bez zmian w stosunku do poprzedniego rankingu),

3. Laura - 2450 (awans z miejsca 4.),