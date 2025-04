W oświadczeniu opublikowanym w środę, rząd Hongkongu powołał się na decyzję prezydenta USA Donalda Trumpa z ubiegłego tygodnia o zniesieniu tzw. wyjątku de minimis dla przesyłek nadawanych z Hongkongu do Stanów Zjednoczonych – informuje CNN. Zwolnienie to dotyczyło przesyłek międzynarodowych o wartości do 800 dolarów, które trafiały do USA.

„Stany Zjednoczone postępują nieracjonalnie, zastraszająco i nadużywają taryf celnych” - napisano w oświadczeniu. „Społeczeństwo Hongkongu powinno przygotować się na wygórowane i nieracjonalne opłaty, wynikające z nieracjonalnych i agresywnych działań USA” – dodano w oświadczeniu.

Hongkong zawiesza wysyłanie wszelkich paczek do USA

Rząd poinformował, że poczta Hongkongu – Hongkong Post – od16 kwietnia przestaje przyjmować przesyłki transportowane drogą morską, a od 27 kwietnia przestanie przyjmować przesyłki lotnicze. Inne przesyłki pocztowe zawierające wyłącznie dokumenty, np. listy, nie będą objęte ograniczeniami.

To oznacza, że firmy i osoby prywatne w Hongkongu będą musiały korzystać z usług prywatnych kurierów, takich jak FedEx czy DHL, co dodatkowo zwiększy koszty dla konsumentów – oprócz nałożonych już ceł amerykańskich.

Na początku tego miesiąca Trump podpisał rozporządzenie wykonawcze podnoszące cła na towary o wartości do 800 dolarów wysyłane z Chin, w tym z Hongkongu, argumentując, że sprzedawcy detaliczni wykorzystywali ten wyjątek do omijania podatków importowych i kontroli celnych.