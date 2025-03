- Decyzją zarządu Poczty Polskiej, w drugiej połowie roku, pracownikom spółki zostaną wypłacone premie roczne o łącznej wartości 200 mln zł. W przeliczeniu na ok. 45 tys. pracowników daje to średnio 4800 zł brutto na osobę – poinformowała w piątek Poczta Polska.

Wyjaśniła też, że w 2025 r. premia roczna, tzw. łącznościówka obejmie okres od stycznia do 30 września. Uprawnieni do jej otrzymania będą pracownicy dotychczas objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, którzy będą pozostawać w zatrudnieniu w okresie od 1 października 2024 r. do 30 września 2025 r. Zarząd zadeklarował przy tym, że w drugiej połowie roku podejmie kolejną próbę wypracowania zasad premiowania na następne lata.

Z informacji Poczty Polskiej wynika, że wysokość premii będzie uzależniona m.in. od liczby faktycznie przepracowanych dni w tym okresie. Oznacza to, że czas pozostawania na zwolnieniu lekarskim nie zostanie uwzględniony podczas wyliczania wysokości premii.

Koniec procesu redukcji zatrudnienia

4 marca zarząd spółki zdecydował o wprowadzeniu Regulaminu Wynagradzania i związanego z nim procesu Grupowych Wypowiedzeń Zmieniających. Wypowiedziany ponad pół roku temu przez zarząd spółki Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy przestał obowiązywać wraz z końcem lutego. Był to dokument z 2015 r., który według zarządu nie zawierał uczciwych, rynkowych zasad wynagradzania i premiowania.

Równolegle, od stycznia 2025 r. zarząd prowadził ze związkami zawodowymi konsultacje w sprawie Regulaminu Wynagradzania. 3 marca minął termin, w którym związki zawodowe mogły przekazać swoje stanowiska w sprawie projektu regulaminu. Oba związki reprezentatywne w spółce, czyli pocztowa "Solidarność" i Związek Zawodowy Pracowników Poczty negatywnie wypowiedziały się o propozycji zarządu Poczty dotyczącej regulaminu. Jednocześnie zadeklarowały - pod pewnymi warunkami - chęć dalszych rozmów ws. układu pracy. Zarząd Poczty Polskiej razem z uchwałą o przyjęciu Regulaminu Wynagradzania zdecydował o rozpoczęciu Grupowych Wypowiedzeń Zmieniających.