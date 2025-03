O wypłacie dla Poczty Polskiej poinformowało w czwartek w komunikacie Ministerstwo Aktywów Państwowych. Jak wyjaśnił resort, była ona możliwa dzięki wydanej w połowie listopada zeszłego roku decyzji Komisji Europejskiej, która potwierdziła zgodność z prawem europejskim pomocy publicznej, polegającej na udzieleniu Poczcie Polskiej finansowania kosztu netto za lata 2021-2025.

Reklama

Czytaj więcej Usługi Poczta Polska zamraża proces zwolnień. Może do nich wrócić jesienią Zarząd Poczty Polskiej zdecydował o wprowadzeniu Regulaminu Wynagradzania. Zapowiedział też czasowe zamrożenie Programu Dobrowolnych Odejść i Zwolnienia Grupowego. Propozycję odejścia otrzymało dotąd 5 tys. osób. Pierwotnie zwolnienia miały mieć znacznie większy zakres.

Z czego wynika trudna sytuacja Poczty Polskiej

Poczta Polska jest w fatalnej kondycji finansowej. Spółka notuje straty. Wśród ich przyczyn, obok niekorzystnych dla firmy zmian otoczenia rynkowego i błędnych decyzji biznesowych, jest przerost zatrudnienia. Aż 65 proc. kosztów Poczty Polskiej stanowią płace. To znacznie więcej niż w pocztach w innych krajach europejskich. Jeszcze niedawno spółce groziła upadłość.

Powołany po wyborach nowy zarząd próbuje Pocztę ratować, wdraża plan naprawczy. Zakłada on nie tylko przestawienie biznesu na nowe tory, ale też redukcję kosztów. To oznacza także zwolnienia. Zarządowi nie udało się dojść do porozumienia w tej sprawie ze związkami zawodowymi, dlatego wprowadził jednostronnie regulamin Programu Dobrowolnych Odejść i Zwolnień Grupowych. Zgodnie z prawem nie potrzebował do tego zgody związków.