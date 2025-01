Poczta Polska oficjalnie zgłosiła zamiar redukcji zatrudnienia. Rusza procedura

W ramach programu osłonowego zarząd zaproponował odchodzącym pracownikom m.in. także: utrzymanie bezpłatnego dostępu do platformy do nauki języka obcego do końca 2025 r.; możliwość kontynuacji ubezpieczenia grupowego i dodatkowej opieki medycznej na dotychczasowych warunkach przez 3 lata od rozwiązania umowy; umorzenie zwrotu kosztów za szkolenia lub studia ukończone w czasie pracy w Poczcie Polskiej; brak okresu wypowiedzenia umożliwiający rozpoczęcie nowej pracy już następnego dnia po rozwiązaniu umowy.

- Skala Programu Dobrowolnych Odejść oraz ostateczna jego forma podlegają konsultacji ze stroną społeczną i będą dostosowane do potrzeb i możliwości poszczególnych jednostek organizacyjnych. Dokładny termin rozpoczęcia procesów zostanie określony w uchwale Zarządu po zakończeniu konsultacji. Data zakończenia Programu przewidziana jest na 30 kwietnia 2025 r. – czytamy w komunikacie.

Zarząd poinformował działające w Poczcie Polskiej związki zawodowe, że planuje się rozstać z nie więcej niż 8518 pracownikami.

Zwolnienia grupowe

Zarząd poinformował też, że drugi etap optymalizacji zatrudnienia przewiduje możliwość złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umów o pracę w stosunku do pracowników, którzy nie zdecydują się skorzystać z możliwości zawarcia porozumienia, w ramach Programu Dobrowolnych Odejść. Informacje na temat uchwały zarządu Poczty Polskiej zostały przekazane powiatowym urzędom pracy.

Próba ratowania Poczty

Redukcja zatrudnienia to jeden z elementów ratowania Poczty Polskiej. Spółka jest w bardzo trudnej sytuacji. W zeszłym roku miała 745 mln zł straty. Nowy zarząd liczy, że ogłoszony w sierpniu zeszłego roku Plan Transformacji pozwoli uratować Pocztę Polską i odbudować jej pozycję rynkową. Spółka zatrudniała w chwili jego ogłaszania 62 tys. osób. Plan przewiduje zwolnienie ok. 15 proc. załogi, czyli mniej więcej 9300 z 62 tys. osób i będzie kosztował firmę 600 mln zł. Pod koniec listopada propozycję dobrowolnego odejścia otrzymało 707 osób, a 73 proc. z nich przyjęło ofertę. 90 proc. osób, które dostały propozycję odejścia w pierwszym etapie POD, to pracownicy centrali spółki.