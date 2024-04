Statki wycieczkowe niemile widziane w Amsterdamie

W zeszłym roku wzdłuż nabrzeża miasta zacumowało około 2300 statków wycieczkowych, ale do 2028 r. gmina zamierza zmniejszyć tę liczbę do zaledwie 1150. Oczekuje się, że redukcja ta spowoduje zmniejszenie liczby turystów o 271 000 rocznie, co będzie miało potencjalny wpływ na lokalny biznes utratą o około 73,5 mln euro rocznie.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2021 r. zatytułowanym „Turystyka w Amsterdamie w równowadze” rada miasta jest „obowiązkowa interweniować”, gdy liczba turystów osiągnie 18 milionów osób rocznie.