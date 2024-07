Szefowie KAS zapowiadają reformę urzędów celno-skarbowych

M.Ł.: Do tej integracji tak naprawdę nie doszło. Podam przykład: podstawowe dane o podatnikach, czyli ich numery NIP i PESEL, obsługuje baza o wdzięcznej nazwie SeRCe, czyli System Rejestracji Centralnej. Z kolei dla potrzeb akcyzy i cła te same dane obsługuje SZPROT, czyli System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców. Jeśli chcemy się czegoś dowiedzieć o podatniku, to musimy sprawdzić w obu bazach, co dubluje naszą pracę, bo np. SeRCe nie komunikuje się ze SZPROT-em. Nie chcę rozliczać poprzedników, ale po prostu po kilku miesiącach widać, jaki jest stan tej administracji, i już wiadomo, co należy naprawić.

W minionych latach, być może za sprawą utraty kompetentnych kadr w KAS, dochodziło do wielu decyzji wydawanych „na oślep” bez należytego zbadania stanu faktycznego. W ten sposób na przykład wiele firm nieświadomie wciągniętych w karuzele VAT zostało pozbawionych zwrotów tego podatku i doprowadzonych do poważnych kłopotów finansowych. Urzędnicy nie szukali winnych przestępstw, a raczej tych, których łatwo dopaść i ściągnąć z nich pieniądze. Wiele takich spraw wciąż jest w sądach. Co panowie z tym zrobią?

Z.S.: Trudno nam tu oczywiście przesądzać o statusie konkretnych spraw i mówić, kto miał rację. Ale takie właśnie zjawiska chcemy wyeliminować, zmienić poprzez specjalizację i przydzielanie jak najbardziej kompetentnych osób do zajmowania się tymi, skomplikowanymi nieraz, sprawami. Każdy sygnał, jaki dostajemy o nieprawidłowym postępowaniu naszych organów w przeszłości, jest weryfikowany, sprawdzamy, co się stało.

M.Ł.: Staraliśmy się, by nowo powołani dyrektorzy izb administracji skarbowej byli ludźmi doświadczonymi i kompetentnymi. To często osoby z wykształceniem prawniczym. Ich poziom merytoryczny gwarantuje, że wszystkie sprawy, w których doszło do nieprawidłowości, zostaną sprawdzone. Zgodnie z ordynacją podatkową na wniosek podatnika można zweryfikować postępowanie w danej sprawie, gdy doszło do m.in. rażącego naruszenia prawa. Ministerstwo Finansów nie ma kompetencji, by cokolwiek nakazać dyrektorom izb, ale na każdym spotkaniu z nimi podkreślamy, że priorytetami powinna być szybkość postępowania i wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.

To cenna deklaracja, bo wielu przedsiębiorców oczekuje, że po zmianie ekipy rządzącej będą sprawiedliwie traktowani.