Opinia dla „Rzeczpospolitej”

Agata Jagodzińska, przewodnicząca związku zawodowego Związkowa Alternatywa w KAS

Z zadowoleniem przyjęliśmy oficjalne informacje, iż nie jest planowane przenoszenie funkcjonariuszy służby celno-skarbowej z KAS do MSWiA. KAS od momentu powstania jest w permanentnym procesie zmian dotyczących sfery legislacyjnej i organizacyjnej. Mimo to nikt nie zdjął ani nie umniejszył naszych obowiązków, którym musimy podołać. Wręcz przeciwnie: wciąż zwiększa się zakres czynności służbowych do wykonania. KAS potrzebuje co najwyżej ewolucji, a nie rewolucji. Jednym z najpotrzebniejszych działań w KAS nie jest jej podział, ale profesjonalizacja. Potrzebujemy więcej szkoleń i to nie tylko w formie internetowej, ale prawdziwych zająć stacjonarnych z dyskusjami i ćwiczeniami praktycznymi, w tym z rozwiązywaniem kazusów. Jest nas też zbyt mało w stosunku do powierzanych nam coraz to nowych zadań.