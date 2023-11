Kim jest Paweł Kukiz – Szczuciński

Jak możemy przeczytać na stronie NIL, lekarz Paweł Kukiz – Szczuciński jest specjalistą w dziedzinie psychiatrii pracującym w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci, a także w szpitalnym oddziale dziecięcym. Był uczestnikiem licznych międzynarodowych medycznych misji humanitarnych. W ostatnich latach był m.in uczestnikiem pierwszej misji polskich lekarzy w Lombardii (2020 r.), niosąc pomoc ofiarom COVID - 19, a od 2022 roku zajmuje się ewakuacjami dzieci chorych na nowotwory z terenów Ukrainy, oraz dzieci ze strefy przyfrontowej. Doktor Paweł Kukiz-Szczuciński swoim działaniem udowadnia, że w obronie dzieci jest w stanie zaryzykować własne życie. Jego kompetencje w dziedzinie ochrony zdrowia psychicznego dzieci w połączeniu z osobistą odwagą, czynią go w opinii samorządu lekarskiego właściwym kandydatem, który będzie z całym oddaniem walczyć o zdrowie i bezpieczeństwo naszych dzieci. Polskie dzieci zasługują, by ich interesy reprezentował praktyk, pracujący na co dzień z dziećmi od wielu lat.