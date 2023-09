Warszawski Transport Publiczny informuje, że w godzinach 12.00-17.00 mogą wystąpić utrudnienia w kursowaniu autobusów i tramwajów – pojazdy będą kierowane na trasy objazdowe najbliższymi przejezdnymi ulicami. Na stronie WTP uruchomiono relację na żywo ze zmianami w komunikacji.



Marsz gniewu - dlaczego budżetówka protestuje

Jakie są powody akcji protestacyjnej? Po pierwsze związkowcy wskazują, na dane makroekonomiczne z ostatnich 4 latach, uwzględniające prognozy rządowe na 2024 r. "W tym czasie inflacja skumulowana wyniosła 45 %, a wzrost wynagrodzenia minimalnego 65 %. Tymczasem skumulowane podwyżki w sferze budżetowej osiągnęły 18 %. Oznacza to, że w porównaniu do 2020 r. wartość płac spadła o 1/3. Tym samym wróciliśmy do poziomu z 2019 r. To oznacza również, że blisko nam do czasów poprzedniej koalicji rządzącej, kiedy płace zamrożone były przez 7 lat" - czytamy w komunikacie prasowym.

Związkowcy wskazują, że w efekcie opisanych procesów państwowa sfera budżetowa znalazła się „na krawędzi” płacy minimalnej. "Już teraz, według naszych szacunków 1/4 zatrudnionych w budżetówce otrzymuje wynagrodzenie na poziomie płacy minimalnej, a w przyszłym roku gdy wzrośnie ono do 4300 zł, będzie to ponad połowa zatrudnionych. W rezultacie budżetówkę czeka fala odejść, a także wzmożona rotacja miedzy urzędami docenianymi przez władze, a tymi traktowanymi po macoszemu. Skutkiem odejść będzie paraliż najważniejszych służb państwowych oraz spadek bezpieczeństwa państwa oraz obywateli" - ostrzegają związkowcy.

Po trzecie, jak czytamy w komunikacie, Marsz Gniewu na KPRM jest wyrazem protestu wobec "haniebnego porozumienia zawartego przez Rząd z NSZZ >>Solidarność<< w dniu 7 czerwca 2023 r. Stanowczo protestujemy wobec określania przez sygnatariuszy tego porozumienia jednorazowych świadczeń finansowych o charakterze >>przedwyborczym<< w wysokości około 1000 zł podwyżkami wypłacanych jesienią tego roku dla pracowników państwowej sfery budżetowej".

Kolejnym z powodów jest projekt budżetu na 2024. "W dniu 24 sierpnia 2024 r. na konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki ogłosił podwyżki dla budżetówki w wysokości 12,3 % od 1 stycznia 2024. Tymczasem w opublikowanym tego samego dnia projekcie ustawy budżetowej podwyżki określono na poziomie 6,6 %. W związku z powyższym deklaracje Premiera, co do wysokości podwyżek należy uznać za nieprawdziwe" - czytamy w komunikacie.