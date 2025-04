Kilkusetstronicowy raport o działalności PZU przez 8 lat rządów PiS mówi o rzeczach, które funkcjonowały normalnie, ale też o tych, które funkcjonowały średnio i bardzo źle. - Największe problemy związane z przeszłością można podzielić na kilka kategorii biznesowych, zarządczych czy kadrowych, np. te które wynikały z różnego rodzaju umów doradczych dla osób, które często w ogóle nie pojawiały się w pracy, których funkcjonowanie w firmie nie miało sensu – mówił w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Artur Olech, który za sterami spółki zasiadał od kwietnia 2024 r. do końca stycznia 2025 r. - W wielu obszarach firmy mieliśmy do czynienia z patologiami, a jednymi z najmocniej bulwersujących były umowy z tzw. doradcami zarządów spółek Grupy PZU. Na poziomie menedżerskim kilkanaście. Na innych stanowiskach kilkadziesiąt - dodał.

Łącznie w całej Grupie PZU, w skład której wchodzą też m.in. Alior Bank i Bank Pekao oraz Link4, umowy takie miały dotyczyć około 100 osób. Często były to przy tym osoby, które dostawały pensje, a nie pracowały albo niewiele wnosiły do działań Grupy PZU. Ich działalność miała jednak kosztować łącznie kilkadziesiąt milionów złotych.

Raport z działalności PZU w latach 2016-2024 wśród nieprawidłowości wskazywał też m.in. transakcję zakupu bankrutującej spółki Ruch. PZU i PZU Życie miały na tym stracić 58 mln zł, zaś należący do Grupy PZU Alior Bank dołożył do tego prawie 210 mln zł. Ruch trafił pod skrzydła Orlenu i miał m.in. ułatwiać kolportaż przejętej przez niego prasy regionalnej przede wszystkim do mniejszych miejscowości. - Nie jest normalne, że firma ubezpieczeniowa inwestuje w sieć kolportażu prasy – mówił nam w wywiadzie prezes Olech. - Nie widzę biznesowego uzasadnienia dla takiego działania, a tych poza biznesowych wolałbym nie komentować, bo to nie moja kompetencja – dodał.

Zawiadomień do prokuratury jest więcej

Mówił też o wykazanych w raporcie nieprawidłowościach dotyczących Link4, w którego zarządzie zasiadała m.in. Patrycja Kotecka, żona Zbigniewa Ziobry.