Członkowie rad nadzorczych spółek kapitałowych odgrywają ważną rolę w zapewnieniu zgodności sprawozdania finansowego z przepisami ustawy o rachunkowości. W szczególności rola ta jest istotna w procesie poddania sprawozdania finansowego badaniu, bez względu na to, czy będzie to badanie obowiązkowe, czy dobrowolne oraz czy jest to sprawozdanie jednostkowe, czy skonsolidowane.