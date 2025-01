O liczeniu odszkodowania z OC wypowiedzieć się ma prokurator generalny

Kwestie te wynikły w sprawie o uzupełnienie odszkodowania z OC za szkodę powypadkową land rovera, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło posiadaczowi 210 tys. zł, a ten wycenił szkodę na 270 tys. zł, i tę różnicę sąd rejonowy mu zasądził. Ubezpieczyciel zakwestionował werdykt, wskazując, że poszkodowany miał obowiązek minimalizacji szkody i powinien skorzystać z zaproponowanych mu części i lakierów z rabatami odpowiednio 15 i 40 proc.

Różne zdania na temat wysokości odszkodowania po naprawie auta po wypadku

Pełnomocnik ubezpieczyciela mec. Jakub Trzeciak wskazywał przed SN, że kluczowe jest drugie pytanie, ale na nie już odpowiedział SN w uchwale z 8 maja 2024 r. (sygn. III CZP 142/22). Wynika z niej, że jeśli poszkodowany naprawił auto, to nie ma podstaw do stosowania hipotetycznej ceny, bo jest już ona znana, a jeśli tak, to nie ma podstaw, by mu płacić jeszcze VAT, którego nie uiszczono, gdyż byłoby to wzbogacenie poszkodowanego, a nie temu służy odszkodowanie.

Pełnomocnik powoda, adwokat Łukasz Kozłowski, wskazywał z kolei, że nie można oczekiwać od poszkodowanego, by czekał z remontem na likwidację szkody i kosztową wycenę, co służy jedynie ubezpieczycielowi do odwlekania rozliczenia.

Tym razem w sprawie odszkodowania i kosztów naprawy wypowiedzieć się ma prokurator generalny

Trójkowy skład SN pod przewodnictwem sędziego Dariusza Dończyka postanowił jednak zwrócić się, ze względu na prawną i społeczną rangę zagadnienia, o zajęcie stanowiska przez prokuratora generalnego.

Sygn. akt: III CZP 32/24