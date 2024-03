Korzystne zmiany dla kierowców i ich pasażerów. Chodzi o polisy komunikacyjne

Ministerstwo Finansów zaprezentowało i skierowało do konsultacji publicznych projekt noweli ustaw o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Ma on wdrożyć unijną dyrektywę w sprawie ubezpieczenia OC za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od tej odpowiedzialności.

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym w górę

Komisja Europejska oceniła funkcjonowanie tej dyrektywy, wskazując pola wymagające zmian: to zapewnienie wypłaty odszkodowania poszkodowanym w wypadku, ujednolicenie minimalnych obowiązkowych sum gwarancyjnych, które to kwoty stanowią granice odpowiedzialności odszkodowawczych zakładu ubezpieczeń.

Sumy gwarancyjne w ubezpieczeniu OC komunikacyjnym mają wynosić w przypadku szkód na osobie: 6450 euro w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych lub 1300 euro w odniesieniu do jednego poszkodowanego. Obecnie wynoszą one odpowiednio 5210 euro oraz 1050 euro. W przypadku szkody majątkowej ma to być 1300 euro w odniesieniu do jednego wypadku bez względu na liczbę poszkodowanych. Problem tych ograniczeń pojawia się zwłaszcza przy ciężkim i długotrwałym uszczerbku na zdrowiu lub wielu poszkodowanych.

W związku z tym, że ubezpieczenie OC rolników obejmuje również wolnobieżne pojazdy użytkowane w związku z prowadzeniem gospodarstwa, nastąpi również podwyżka minimalnych sum gwarancyjnych w ich ubezpieczeniu.

Nie ma wątpliwości, że podwyżki tych minimalnych kwot będą korzystne dla poszkodowanych w wypadkach. Co się zaś tyczy cen polis, to autorzy projektu wskazują, że będą miały marginalny wpływ na potencjalne koszty ubezpieczenia pojazdów oraz gospodarstw rolnych, gdyż wysokość składek ubezpieczeniowych ustala zakład ubezpieczeń i stanowią one jeden z wielu czynników składających się na ryzyko ubezpieczenia.