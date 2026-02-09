Sektor transportu drogowego odnotował niewielki wzrost przewozów w 2025 roku. Największe przychody nadal generuje rynek unijny, mimo trudniejszej sytuacji gospodarczej po pandemii i wojnie. Problemy dotyczą obecnie przewozów na wschód, gdzie transport odbywa się przez terminale przeładunkowe przy granicy. Jednocześnie rośnie konkurencja ze strony przewoźników ukraińskich, którzy mogą świadczyć usługi na rynku UE bez zezwolenia.

Ekspert ostrzega przed uzależnieniem branży od kierowców z zagranicy

Maciej Wroński, szef organizacji pracodawców Transport i Logistyka Polska, w rozmowie z portalem WNP wskazał na jeszcze jeden problem. Firmy transportowe w dużym stopniu opierają działalność na pracownikach spoza Polski. Tymczasem ograniczony dostęp migrantów do rynku pracy wydłuża proces zatrudnienia nawet do kilkunastu miesięcy. Maciej Wroński podkreśla jednocześnie potrzebę wsparcia szkolenia kierowców z polskim paszportem, ponieważ wysoki koszt zdobycia uprawnień stanowi barierę wejścia do zawodu. Ma to też znaczenie dla bezpieczeństwa kraju w sytuacji zagrożenia.

