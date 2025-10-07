Z niewiadomych powodów Niemcy ociągali się z zamówieniami na A350 i B787, które obecnie królują na rynkach przewozów długodystansowych. W efekcie dzisiaj A340 mają po 29 lat, a B747-400 po 17-25 lat. Nie lepiej sytuacja wygląda we flocie wąskokadłubowej: A321, też w różnych konfiguracjach liczą sobie nawet ponad 30 lat. W przypadku tych maszyn rekomendowany wiek do wycofania to 25 lat.

Dlaczego Lufthansa ma tak leciwą flotę?

Nawet w lepszych czasach, gdy Lufthansa była lotniczą potęgą, trudno było o środki na uporządkowanie floty. A z czasem stało się to coraz trudniejsze. Kiedy pojawiały się pieniądze, dostępność maszyn na rynku była ograniczona, zarząd zdecydował się na odświeżenie wizerunku przemalowując stare samoloty. Ostatecznie plan odnowy floty zaczął się dopiero w 2024 r. W rezultacie A350 i B787 pojawiły się, bądź dopiero się pojawią, z kilkuletnim opóźnieniem. Jens Ritter, prezes linii Lufthansa ma nadzieję, że całkowicie nowy, flagowy B787-9 z nowym układem foteli pojawi się w końcu tego roku, bo wtedy ostatecznie fotele w klasie biznes uzyskają certyfikację. Pięć B787, które Niemcy przejęły od chińskich Hainan Airlines latają między Frankfurtem i Monachium, ponieważ konieczne jest utrzymanie licencji pilotów.

„Zacznijmy od tego, że Lufthansa nigdy nie powinna znaleźć się w takiej sytuacji. A flota nigdy nie powinna wyglądać tak, jak wygląda dzisiaj” – czytamy w nocie Bernsteina. Zdaniem Alexa Irvinga naprawa potrwa przynajmniej do początku lat 2030.

– To nie jest tak, że nic tutaj się nie dzieje, ale podczas każdego przeglądu znajdujemy jakieś niedoróbki. Do tego dochodzą jeszcze problemy serwisowania, bo np. hamulce do A340 już nie są produkowane. Kupiliśmy wszystkie dostępne na rynku, ale kiedy już ich nie będzie, samoloty będą musiały zostać odstawione. Na razie jednak serwisowanie istniejącej floty daje efekty. Liczba odwołanych długodystansowych lotów z powodów technicznych jest praktycznie o połowę mniejsza, niż było to latem 2024 — nie ukrywał Jens Ritter podczas spotkania z mediami we Frankfurcie. Nadzieja jest także w dostawach nowych maszyn, zaś lata 2026 i 2027 mają tu być przełomowe.

Konsolidacja miała być impulsem, okazała się obciążeniem

Zarząd Grupy LH w ciągu ostatnich 15 lat postawił na przejęcia. Niemcy kupili wtedy szwajcarskiego Swissa, austriackie Austrian Airlines, belgijskie Brussels Airlines i włoskie ITA. Mimo zastrzeżeń Komisji Europejskiej LH nie rezygnuje z sięgnięcia po portugalski TAP. I o ile w połączeniach długodystansowych doszło do ograniczonej koordynacji siatki, o tyle w Europie przewoźnicy z grupy sami decydowali o swojej kontynentalnej siatce. – Nie będę ukrywał, że operacje europejskie stały się naszą piętą achillesową. Mamy zbyt wielu pasażerów transferowych, którzy przesiadają się na inne rejsy europejskie, a nie długodystansowe. Pasażer podróżujący ze Sztokholmu do Madrytu może się przesiąść we Frankfurcie, Monachium, Zurychu, czy Wiedniu. Dla niego są to wygodne opcje do wyboru, ale dla nas nie ma sensu – tłumaczył Jens Ritter.