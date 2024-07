Jednocześnie skorzysta z synergii z pozostałymi liniami należącymi do grupy (Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines i samej LH). Dołączy także do programu lojalnościowego Miles&More, z którym zostanie zintegrowany własny program ITA – Volare oraz zapewne także do sojuszu Star Alliance, w którym Lufthansa jest jednym z założycieli.

Dla Lufthansy korzyści są ogromne, a Włochy staną się trzecim najważniejszym rynkiem, jeśli chodzi o przychody (po Niemczech i USA), ponieważ są nie tylko potęgą gospodarczą, ale też jednym z najpopularniejszych krajów w światowej turystyce.

KE długo przyglądała się Lufthansie. Miała zastrzeżenia

Komisja Europejska długo wahała się nad wydaniem ostatecznej zgody na tę transakcję. Do czasu jej zamknięcia, czyli najprawdopodobniej do IV kwartału 2024 r., LH oraz inne linie grupy i ITA mają ze sobą konkurować. Włoski przewoźnik będzie musiał oddać sloty (działki czasowe startów i lądowania) na mediolańskim lotnisku Linate, dokąd latają przede wszystkim niskokosztowe linie lotnicze.

KE zadba także o to, aby nie osłabła konkurencja w lotach z Rzymu do Ameryki Północnej. Unijna komisarz ds konkurencji Margrethe Vestager nie ukrywa, że chodziło jej także o to, by zapobiec wzrostowi cen biletów między Włochami, a Europą Środkową. Jej zdaniem warunki postawione Lufthansie i Włochom gwarantują, że to się nie stanie.