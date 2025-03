Była tak pobudzona, że do jej wyprowadzenia potrzeba było trzech funkcjonariuszy. Ostatecznie opuściła samolot przy aplauzie współpasażerów. Zostawiła na pokładzie rodzinę.

— Postaramy się was dowieźć do Hurghady tak szybko, jak to tylko możliwe — powiedział kapitan. Ostatecznie wylądował w Hurghadzie z dwugodzinnym opóźnieniem.

Koszty takiego incydentu nie są małe

Wizz Air nie ukrywa, że będzie dochodził od niesfornej pasażerki zwrotu kosztów nieplanowanego lądowania. Wyliczył je na 15 tys. funtów. Złożyły się na to konieczność opłacenia lądowania w Atenach oraz wysłania do Hurghady maszyny zastępczej z załogą, ponieważ czas pracy pracowników pokładu z feralnego lotu się skończył. Ostatecznie pasażerowie oczekujący na lot powrotny do Gatwick wylecieli z Hurghady z 24-godzinnym opóźnieniem. Trzeba było zapewnić im dodatkowy nocleg, jedzenie i picie.

„Bezpieczeństwo pasażerów jest dla nas priorytetem. Wizz Air ma bardzo konkretną politykę wobec pasażerów, którzy nie stosują się do zasad. Oznacza ona zero tolerancji, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich znajdujących się na pokładzie. Jest dla nas całkowicie nie do zaakceptowania, że pasażerowie, którzy ciężko pracowali na to, żeby cieszyć się podróżą lotniczą, cierpieli z powodu osób, które nie potrafią się odpowiednio zachować” — czytamy w oświadczeniu przewoźnika.

Wizz Air nie ukrywa, że takich nieprzyjemnych i potencjalnie niebezpiecznych sytuacji jest coraz więcej. „Nieplanowane lądowania kosztują, są uciążliwe dla współpasażerów oraz naszych załóg, a także zakłócają harmonogram operacyjny. Nie ma powodu, aby pasażerowie i załogi mieli nieprzyjemności z takich powodów” — napisał w wyjaśnieniu węgierski przewoźnik.