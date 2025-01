Najgorszy rok Boeinga od czasu pandemii

Dział wojskowy Boeinga przekazał 112 maszyn, głównie śmigłowce AH-64 Apache, około 30 myśliwców F-15 i F/A-18 oraz wspomniane samoloty-cysterny.

Problemy z jakością i gotówką

Miniony rok przyniósł koncernowi dalsze problemy z jakością, co doprowadziło do zwiększenia nadzoru ze strony Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) i Kongresu USA, a także opóźnienia w dostawach podzespołów oraz 7-tygodniowy strajk od końca września do 5 listopada załóg produkujących MAX-y i szerokokadłubowe B767.

Boeing ma od lata 2024 r. nowego szefa, Kelly’ego Ortberga, który wcześniej kierował przez 7 lat firmą lotniczą Rockwell Collins, przemianowaną na Rockwell Aerospace. Ortberg jest człowiekiem z branży, zna jej kulturę korporacyjną i musi ją wprowadzić w Boeingu, a także uzdrowić finanse koncernu. Pierwsza operacja pozyskania kapitału okazała się sukcesem: zamiast planowanych 19 mld dolarów koncern uzyskał ponad 21 mld. Negocjacje z czterema bankami amerykańskimi pozwoliły uruchomić linie kredytowe na 10 mld dolarów. Boeing potrzebuje tych pieniędzy, bo od 2020 r. stracił niemal 30 mld dolarów, a samo opóźnienie programu B777X kosztuje dodatkowe 5 mld dolarów. Ratunkiem jest zwiększanie rytmu produkcji MAX-ów i Dreamlinerów.

Wznowione testy B777X

Boeing wznowił próbne loty najnowszej wersji największego samolotu pasażerskiego B777X, zawieszone w sierpniu z powodu wadliwego zamocowania silników. Do wstrzymania lotów doszło pięć tygodni po uruchomieniu lotów certyfikacyjnych B777-9 z przedstawicielami FAA na pokładzie.

Program ten jest mocno opóźniony. Pierwsze maszyny Qatar Airways miały zostać odebrane w 2020 r. Dostawę pierwszego B777-9 przesuwano kilka razy – obecnie na 2026 r. Następnie pojawi się mniejszy B777-8 i wersja towarowa.