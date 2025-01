Kluczowy odcinek autostrady A1 znowu płatny. Ile zapłacisz za przejazd od stycznia?

Ostateczny koszt przejazdu zależy od kategorii pojazdu i długości przejechanego odcinka.

Pobór opłat – jak przebiega?

Pobór opłat przebiega w systemie zamkniętym, a płatność pobierana jest na końcu trasy. Na wspomnianym odcinku autostrady A1 znajduje się 12 miejsc poboru opłat:

PPO Rusocin,

SPO Stanisławie,

SPO Swarożyn,

SPO Pelplin,

SPO Kopytkowo,

SPO Warlubie,

SPO Nowe Marzy,

S PO Grudziądz,

SPO Lisewo,

SPO Turzno,

SPO Lubicz i

PPO Nowa Wieś.

Kierowca wjeżdżający na autostradę powinien pobrać bilet, który upoważnia do jednorazowego przejazdu. Należy go zachować do kontroli w punkcie opłat, jest to bowiem podstawa do naliczania ostatecznego kosztu przejazdu. Kierowca, który nie ma ważnego biletu wjazdowego, musi zapłacić maksymalną opłatę (za 152 kilometry) bez względu na to, ile kilometrów odcinka przejechał.

Przejazd można uregulować kartą lub gotówką przy wyjeździe na bramce z inkasentem. Kierowcy, którzy są zarejestrowani w systemie AmberGO, nie muszą pobierać biletu ani zatrzymywać się na bramkach na zjeździe, opłaty są bowiem pobierane automatycznie.