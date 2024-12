Ciasno na Lotnisku Chopina? Wizz Air w 2025 r. doda milion miejsc w samolotach

Czy oznacza to, że główny port obsługujący Warszawę nie jest tak zatłoczony, jak wcześniej informowano? 8 grudnia stołeczne lotnisko poinformowało o odprawieniu 20-milionowego pasażera. A jak ujawnił wtedy mediom prezes Polskich Portów Lotniczych (PPL) Andrzej Ilków, na rok 2025 prognozowane jest odprawie 23 mln pasażerów. To oznaczałoby, że Warszawa, mimo wielu ograniczeń rozwojowych, będzie jednym z najszybciej rozwijających się lotnisk europejskich.

Trzy nowe trasy Wizz Aira, większa częstotliwość lotów

Dołączenie kolejnej maszyny na Okęciu oznacza, że Wizz Air będzie tam miał zbazowanych 14 airbusów. Pozwoli to na dodanie połączeń do Dortmundu w Niemczech, Bukaresztu (lotnisko Băneasa) w Rumunii oraz do Pizy we Włoszech. Ponadto Wizz Air zwiększy częstotliwość lotów na trasach z Warszawy do Paryża Orly, Malty, Kiszyniowa, Katanii i Neapolu.

Linia zapowiada już teraz, że dzięki kolejnym inwestycjom we flotę, w przyszłym roku zaoferuje z Warszawy ponad 1 mln dodatkowych miejsc. Będzie to wzrost o ponad 20 proc. w porównaniu z rokiem 2024. Jak mówi Piotr Trawka, odpowiedzialny za siatkę połączeń w Wizz Airze, dzięki trzem nowym kierunkom i zwiększonej częstotliwości jego linia zaoferuje z Warszawy 59 tras do 26 krajów.

Plany rozbudowy Lotniska Chopina jeszcze w tym tygodniu

Prezes PPL Andrzej Ilków wcześniej ujawnił, że prace nad strategią rozwojową Lotniska Chopina zostały zakończone. - Pracowaliśmy 8 miesięcy, żeby tę koncepcję opracować. Wiemy, że będzie ona dużo tańsza od tych kosztów, które wcześniej zakładaliśmy - powiedział.