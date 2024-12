Siatka z Modlina już jest mniejsza

Od początku roku do końca października lotnisko obsłużyło już 2 581 720 pasażerów, podczas gdy w pierwszych dziesięciu miesiącach 2023 r. było ich już prawie 3,2 mln. Czyli roczny spadek ruchu wyniósł 18,48 proc.

Ale w sierpniu irlandzka linia poinformowała o zmniejszeniu siatki zimowej i to o połowę. Wtedy też zapowiedziała podwyżki cen biletów. A listopad 2024 r. był pierwszym miesiącem po wprowadzeniu przez Ryanaira kolejnych drastycznych cięć.

Efekty nie dały długo na siebie czekać. W listopadzie w Modlinie odprawiło się tylko 109,5 tys. pasażerów. Rok wcześniej – ponad 215 tys. A liczba bazowanych tam samolotów zmniejszyła się z pięciu do czterech.

Nie wszędzie są cięcia

Na innych polskich lotniskach Ryanair dodaje nowe połączenia. Wiadomo już, że latem 2025 r. uruchomi loty z Poznania do Walencji, z Rzeszowa na Maltę, a z Krakowa do hiszpańskiego Castellon oraz do Aberdeen w Szkocji. Z Wrocławia nowym kierunkiem będzie włoskie Lamezzi, a z Katowic-Pyrzowic do Brukseli Charleroi.

Nie jest także wykluczone, że dołoży kolejne kierunki do Łodzi, skąd już lata na Londyn Stansted, do East Midlands, Birmingham, Dublina, Charleroi, Bergamo, Alicante i Malagi.

Dołoży, bo będzie to coś za coś. Łódź rozpisała przetarg na „Promocję miasta Łodzi w liniach lotniczych na obszarach stanowiących destynacje przewoźnika lotniczego z i do Łodzi”. Samorząd przeznaczył na to 45 mln zł.